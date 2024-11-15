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Malavi Meclis Başkanı Hara Bartın'ı Ziyaret Etti

Malavi Meclis Başkanı Hara Bartın'ı Ziyaret Etti
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Malavi Meclis Başkanı Catherine Gomezgani Hara, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile birlikte Bartın'ı ziyaret etti. Heyete muhallebili tatlı ikram edilerek sohbetler yapıldı.

Malavi Meclis Başkanı Hara, Bartın'da

BARTIN - Malavi Meclis Başkanı Catherine Gomezgani Hara ve milletvekillerinden oluşan heyet Bartın'a geldi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın ingilizce sohbet ettiği heyete muhallebi tatlısı ikram edildi.

Bartın Valiliğini ziyaret eden Hara ve beraberindeki heyeti aBartın Valisi Nurtaç Arslan, ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, vali yardımcıları, kurum müdürleri karşıladı. Vali Arslan ingilizce misafirlerle konuşarak, sohbet etti. Vali Arslan Türkiye'deki 4 kadın validen biri olduğunu belirterek, kendisi ve şehir hakkında bilgi verdi. Arslan, "Umarım, şehrimizi beğenmişsinizdir. 207 bin nüfusu bulunan küçük ama şirin bir şehrimiz var. Türkiye'deki 4 validen biriyim. Bartın'ın ise ilk kadın valisiyim" diye konuştu. .

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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