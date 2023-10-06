Malatya merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 6 tutuklama

Malatya merkezli 4 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Malatya merkezli Kayseri, Niğde ve Şanlıurfa'da eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlenen PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Malatya TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 16 zanlı gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 10 zanlı ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MALATYA