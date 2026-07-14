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Özköse: 15 Temmuz'da Millet Kazandı, Türkiye Kazandı

Özköse: 15 Temmuz'da Millet Kazandı, Türkiye Kazandı
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Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, 15 Temmuz direnişinin demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek, 'O gece Türkiye diz çökmedi. Millet kazandı, Türkiye kazandı' dedi.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine karşı gösterdiği direnişin demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek, "O gece Türkiye diz çökmedi. Millet kazandı, Türkiye kazandı" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık ihanetlerinden biri olduğunu ifade eden Özköse, FETÖ terör örgütünün devletin içerisine sızarak milli iradeyi, demokrasiyi ve bağımsızlığı hedef aldığını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara indiğini kaydeden Özköse, milletin tanklara ve silahlara karşı göğsünü siper ederek tarihi bir destan yazdığını belirtti.

FETÖ'nün gerçek yüzünü 15 Temmuz'dan önce de gördüklerini dile getiren Özköse, "17/25 Aralık sürecinde milletin iradesine ve seçilmiş hükümete karşı kurulan kumpasa sessiz kalmadık. O gün de hukukun ve milli iradenin yanında durduk, bugün de aynı kararlılıkla duruyoruz" ifadelerini kullandı.17/25 Aralık sürecinde amaçlarına ulaşamayan FETÖ'nün, 15 Temmuz'da bu kez tank, uçak ve silahlarla darbe girişiminde bulunduğunu belirten Özköse, ancak karşılarında yine Türk milletini bulduklarını ifade etti.

15 Temmuz'un, Türkiye'nin geleceğini vesayet odaklarının, terör örgütlerinin ya da dış güçlerin belirleyemeyeceğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Özköse, "Bu ülkenin geleceğini yalnızca aziz milletimiz belirler" dedi.

Özköse, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirterek, "O gece Türkiye diz çökmedi. Millet kazandı, Türkiye kazandı" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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