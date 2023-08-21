Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor

6 Şubat depremlerinde etkin rol oynayan ve tüm basın çalışanlarına destek olup seslerini duyuran Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti deprem sonrası yeni bir yönetim ve yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda 16 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'da Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti basın konteyner merkezinde bulunan yerinde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte olağanüstü genel kurulunu yapacak.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) olağanüstü genel kurula gidiyor. 6 Şubat depremlerinde etkin rol oynayan ve tüm basın çalışanlarına destek olup seslerini duyuran Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti deprem sonrası yeni bir yönetim ve yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda 16 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'da Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti basın konteyner merkezinde bulunan yerinde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte olağanüstü genel kurulunu yapacak. - MALATYA