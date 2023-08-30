Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam vekili Mustafa Aksoy tebrikleri kabul etti. Konuşmalarda zaferin milli birlik ve beraberlik ruhuyla kazanıldığı vurgulandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İlçe Kaymakam vekili Mustafa Aksoy, makamında tebrikleri kabul etti.

Törende günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Jandarma Astsubay Çavuş Beytullah Görmüş, 30 Ağustos'ta kazanılan zaferin, Türk tarihinin en önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.

Zaferin milli birlik ve beraberlik ruhuyla kazanıldığını aktaran Görmüş, şunları kaydetti:

"Bu zafer asil Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun Ulu Önder Atatürk'ün etrafında kenetlenerek, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde sürdürdüğü, özgürlük mücadelesinin dünyaya esaret altında yaşayan diğer ulusların da özgürlük mücadelelerine örnek. Bu büyük zafer, aynı zamanda Türk ulusunun çağdaşlaşma yolunu açan, modern çağın gerektirdiği siyasi, ekonomik ve sosyal reformları oluşturan Türk devrimini başlatan bir kıvılcımdır."

Törene, Belediye Başkan vekili Hasan Ayaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.