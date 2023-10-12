Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı Kuracak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı kuracaklarını söyleyerek, "Vatandaşların anlaşmazlık durumunda uzlaşmasını sağlayacak, imarla ilgili problemleri çözecek. Hızlı bir şekilde yerinde dönüşümün gerçekleştirilmesini sağlayacağız" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Genel Sekreter Latif Okyay, Oda Başkanlarıyla birlikte Ankara Esnaf Çarşısında incelemelerde bulundu.

Ankara Esnaf Çarşısı'nı ziyaret eden Başkan Gürkan, burada esnafın istek ve taleplerini dinledi. Başkan Gürkan, "Asrın felaketi diye tabir ettiğimiz 6 Şubat depremi büyük bir felaket. Bunun yaralarını en kısa ve en süratli bir şekilde sarma ve şehrin çarşısının yapılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Çarşının bazı eksikliklerinin kısa sürede tamamlanacağını da ifade ede Gürkan, konteyner çarşılarda halen bir kısım dükkanların boş olduğunu söyledi. Esnaflara kendilerine tahsis edilen konteyner dükkanları açmalarını isteyen Gürkan, "Bu konuyla alakalı Valiliğimiz ile yapmış olduğumuz toplantıda bir komisyon kurduk. Kurduğumuz komisyon şu anda çalışmalarını yürütüyor. Komisyona şunu söylemeyi bir borç biliriz, komisyon hızlı bir şekilde boş olan yerlerin tahliyesini ve iptal işlemlerini gerçekleştirip hakikaten iş yapmak isteyen esnafımıza bu imkanı sunmamız lazım diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi

Tüm esnaf konteynerlerinde kullanılmayan yerlerin iptal edilerek başka esnaflara tahsisinin yapılacağını söyleyen Gürkan, "Esnafımızdan biz ziyadesiyle memnunuz. Onların bu sıkıntılı dönemini en kısa sürede aşacağız. Asrın felaketi diye tabir ettiğimiz 6 Şubat depremi büyük bir felaket. Bunun yaralarını en kısa ve en süratli bir şekilde sarma noktasında şehrin çarşısının yapılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Bakırcılar çarşındaki 295 iş yerinin yapılması adına fore kazıklarının çakılması işleminin sürdüğünü de belirten Başkan Gürkan, "Akabinde ilgili plan doğrultusunda çarşının yapımına başlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda genel anlamda ihalesini yaparak şehir merkezindeki çarşımızı biran evvel faaliyete geçirip şehrin biran evvel harekete geçmesini temin etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Malatya'da yerinde dönüşüm çalışmaları ile ilgili Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı kuracaklarını da belirterek, "Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığı vatandaşların anlaşmazlık durumunda uzlaşmasını sağlayacak. İmarla ilgili problemleri çözecek. Hızlı bir şekilde yerinde dönüşümün gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Belediye dimdik ayaktadır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Malatya'dan ayrılan vatandaşlarımızın yeniden dönmeleri için gerek konut anlamında gerek ticaret anlamında gerekse de sosyal ve kültürel anlamda gereği yapılacaktır. Bundan da hiçbir vatandaşımızın kuşkusu olmasın. Zihnimizi bulandırmaya çalışanlara da hiçbir şekilde müsaade etmeyelim. Bu şehre bir çivi dahi çakmayıp uzaktan ahkam kesenlere müsaade etmeyeceğiz. Artık şehrimizi el ele vererek ayağa kaldırmak hepimizin görevidir diyoruz. Gerek esnaf odalarımız, gerek oda başkanlarımız, belediyemiz, valiliğimiz, bakanlığımız ile el ele vererek bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA