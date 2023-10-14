Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt'ta depremzedeleri ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt merkez konteyner kentte yaptığı konuşmada deprem nedeniyle oluşan hasarların üstesinden geleceklerini belirterek, " Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en güçlü belediyesidir" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt ilçesinde konteyner kentte kalan vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Hıroğlu Mahallesi'nde bölgedeki mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Hıroğlu Mahallesi'nin aslına uygun olarak restore edileceğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "El ele vereceğiz, Malatya'mızı mazisine layık istikbaline hazırlayacağız" dedi.

Malatya'da yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşanan 6 Şubat depremlerinin adeta bin yılın felaketi olduğunu söyleyerek, "Yani kıyametin provası. Deprem hasarlarının üstesinden geleceğiz. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın" dedi.

Büyükşehir olarak sadece bir daire başkanlığına verdikleri bütçenin 10 ilin bütçesinden fazla olduğunu ifade eden Gürkan, "Bu yıl sadece 5 milyar TL'lik asfalt yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Malatya'da sorunlar dile getiriliyordu. Vagon fabrikası, yimpaş, kütüphane, meydan, kuzey kuşak yolu, güney kuşak yolu, kayısı ticaret merkezi, fidancılar sitesi, Kernek meydanı, araçlarımız yok gibi onlarca sorun vardı. Şu anda bu sorunların hiçbirinden söz edilemiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en güçlü belediyesidir. Yüzlerce kilometrelik yollar, alt yapılar, üst yapılar, kanallar, köprüler, lisanslı depolar, kültür merkezleri, fuarcılık merkezi, spor salonları, parklar, bahçeler hepsi yapılır. Biz esasında işin zor kısmını tamamladık. Biz bir plan dahilinde çalışıyoruz. Çevre yollarını bitirdik. Alper Tunga Bulvarı, Danişmend Gazi Bulvarı, Anayurt Bulvarı, Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, Güldal Akşit Bulvarı'nı açarak, şehrin trafiğini rahatlattık. Beydağı Tabiat Parkı'nda binaların altı hariç 28 tane sığınak yaptık" ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapıldığını da söyleyen Başkan Gürkan, "Kültür ve Turizm Bakanımızla görüştük. Hıroğlu Mahallesi'nin restorasyonu aslına uygun bir şekilde yapılacak. Yerinde dönüşüm ile ilgili mecliste bir daire başkanlığı kuruyoruz. O başkanlığa bağlı 3 tane şube müdürlüğü olacak. Biri halkla ilişkileri, biri mali politikalar, diğeri ise teknik boyutları yürütecek. İnşallah Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

"30 Bin km'nin üzerinde alt yapı yaptık"

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de rol model olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en güçlü belediyesidir. Deprem sonrası bozulan mevcut alanların alt yapısı dışında, 73 tane resmi konteyner kente ve toplamda 30 bin kilometrenin üzerinde alt yapı yaptık. Kolay değil. 1 konteyner kentin suyu 60 kilometre, kanalizasyonu 60 kilometre, elektriği 60 kilometre, drenajı 60 kilometre, asfalt veya kilit taşı 60 kilometre. 73 tane konteyner kentle çarptığımız zaman 22 bin kilometre alt yapı ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdik. Merkez ve ilçelerde yürüttüğümüz çalışmaları da kattığımız zaman 30 bin kilometrenin üzerinde alt ve üst yapı çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. El ele vereceğiz, bu şehri, yeniden ayağa kaldıracağız. Bu konuda kimsenin en küçük tereddüdü ve kuşkusu olmasın. Bu şehir devlet kurmuş bir şehirdir. Bu şehir Anadolu'yu fetheden şehir sancağıdır. Bu şehri küçük badirelerle tökezletmeye kimsenin gücü yetmez. Allah devletimize zarar vermesin. Milletimizin birliğini, dirliğini korusun. El ele vereceğiz, Malatya'mızı mazisine layık istikbaline hazırlayacağız. 31 Mart seçimlerinde de Allah'ın izniyle güçlü bir şekilde çıkacağız ve bu şehrin önünü açacağız" diye konuştu. - MALATYA