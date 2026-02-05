Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Malatya'da basınla buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Malatya'da basınla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da gazetecilerle bir araya gelerek depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve deprem sonrası sorunların devam ettiğini vurguladı. Arıkan, depremleri önlemenin mümkün olmadığını ancak zararları azaltmanın yollarının bulunduğunu belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Malatya'da gazetecilerle bir araya geldi.

Arıkan, bir otelde düzenlenen "Medya Buluşması" programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Deprem bölgesinde sorunların halen devam ettiğini savunan Arıkan, şunları kaydetti:

"İnsanlığın yaratılışından bu tarafa ve kıyamete kadar deprem bir gerçek, bunu biz yaşayacağız. Bunun önüne geçme şansımız yok. Depremleri engellemek gibi insanoğlunun elinde bir teknik, bir yetenek yok ama depremden doğan zararları engellemek için birçok metot var. Bu sorunu aşabilmiş birçok ülke var. Bugün biz hala bunları konuşmamız, bunların çözümünü 2026 Türkiye'sinde bulamamamız bizim muhalefet olarak şikayet ettiğimiz hususlardan bir tanesi."

Program, soru-cevap şeklinde devam etti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Politika
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte dünyayı ayağa kaldıran sapkınlığın adresi
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Alperen Şengün'e büyük şok! Kadın hakeme söylediğinin bedeli ağır oldu

Alperen'e büyük şok! Kadın hakeme küfretti, sonrası olay
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları