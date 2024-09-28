Mahmud Abbas'tan Nasrallah'a Taziye Mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırganlığı sonucunda meydana gelen sivil kayıplar nedeniyle Lübnan hükümetine ve kardeş Lübnan halkına en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Lübnan ve Hizbullah'a başsağlığı dileyen Abbas, "İsrail'in devam eden saldırganlığı sonucunda meydana gelen sivil kayıplar nedeniyle Lübnan hükümetine ve kardeş Lübnan halkına en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından yapılan açıklamada ise, "Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti ve İsrail işgalinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivil kurbanlar" için başsağlığı diledikleri belirtildi. - KUDÜS