Üye Girişi
Haberler

Mahmud Abbas'tan Nasrallah'a Taziye Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Lübnan halkına başsağlığı diledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırganlığı sonucunda meydana gelen sivil kayıplar nedeniyle Lübnan hükümetine ve kardeş Lübnan halkına en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Lübnan ve Hizbullah'a başsağlığı dileyen Abbas, "İsrail'in devam eden saldırganlığı sonucunda meydana gelen sivil kayıplar nedeniyle Lübnan hükümetine ve kardeş Lübnan halkına en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından yapılan açıklamada ise, "Seyyid Hasan Nasrallah'ın şehadeti ve İsrail işgalinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivil kurbanlar" için başsağlığı diledikleri belirtildi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Hasan Nasrallah Mahmud Abbas Filistin Güvenlik Politika Lübnan İsrail Dünya

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });