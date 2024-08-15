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Mahmud Abbas'ın Türk halkına teşekkürü AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap etti. Konuşmasında İsrail'e karşı duruşundan dolayı Türk halkına teşekkür eden Abbas'ın sözleri AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı. Muhalefet sıralarının da bu sözlere tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye davet ettiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ankara'da TBMM Genel Kurulu'na hitap etti.

"KARDEŞ TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı Türk halkına duruşundan dolayı teşekkür eden Abbas, "Kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımızın Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırıma karşı açılan davaya müdahil olmasını kutluyorum. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir bu da Türk halkının ahlakının göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ VE MHP'LİLER AYAKTA ALKIŞLADI

Abbas'ın bu sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine AK Parti ve MHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı. Muhalefet grubunun bu anlarda tepkisiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (13)

Nurullah Akarslan:

SeIanikIiIer ağlamaya başlar şimdi bunun burda ne işi var diye

176
288
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Yaşasın Filistin Devleti

187
140
yanıtYanıtla
Nevzat Grgn:

Merak etme bizim ülkede sizden farklı değil, Gazze'de savaş var,savaştan daha kötü bir senaryo bizde var,Ülke fırsatçıları emekli ve emekçiyi her koldan var gücü ile soymaya çalışan bir kesim var, bakıyorsun hergun kiralara,marketlere,a dan Z ye hep zam ve vergi,Bu nedir ya

108
39
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Ver gazı

67
43
yanıtYanıtla
Sebahattin Yakar:

bitirim.ikili ayağa kalkmış.vah vah

52
51
yanıtYanıtla
SMMM:

Şaşıran var mı?

37
21
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Erkan Arslan:

Ceylan Derisi Bu FAZLADA öyle GAZA Gelmez Arada Bir Havalandirmak iyidir En Komigide Mahmidinda Uzun Cobaninda israiilogullarindan Boyunlarin Astiklari SEREFF MADALYALARI

18
14
yanıtYanıtla
Anty-Partizan:

Musluman Kardesler, Garipler, Ezilmisler, Terorist Damgasi Yemisler..Yardim Etmeliyiz Elbette..Bunlarin Haklarini Savunurken, Hatta Diyelim ki Savasa Gittik..Bizi Orada Satmayacaklarinin Garantisi Var mi ?..Onden, Bizdeki 10 Milyon Yabancilara Kisa Egitim Verip Oraya Gonderebilme Sansimiz Var mi ?

14
13
yanıtYanıtla
bekir yapici:

ben o ayaga kalkanlarin arasinda bahceliyi göremedim gören varmi?

4
5
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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