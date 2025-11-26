Maduro: Ulusumuz Canımızı Feda Etmeye Hazır

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile yaşanan krize ilişkin konuşmasında Venezuelalı asker ve devlet adamı Simon Bolivar'ın kılıcını kuşanarak, "Ulusumuzun muhteşem bir çaba ve fedakarlık istediği bir dönemde sivil, siyasetçi, polis ya da asker, hiç kimsenin bir bahanesi olamaz. Gerekirse ülkemiz uğruna canımızı feda ederiz" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin 19. yüzyılda bağımsızlığını kazanmasında rol oynayan Venezuelalı asker ve devlet adamı Simon Bolivar'a "Peru kılıcı'nın takdim edilmesinin 200. yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Maduro, askeri üniforma giyerek, askerler ve halkla birlikte başkent Caracas'ta bayraklar ve sloganlar eşliğinde sokakta yürüdü. Tören birliklerinin de yer aldığı yürüyüşte Bolivar'ın kılıcı da özel bir el arabasında sergilendi. Maduro, yürüyüş sonrası başkentteki Fuerte Tiuna askeri tesisinde düzenlenen törenin ardından kalabalığa hitap ederken Bolivar'ın kılıcını kuşandı. Venezuelalı lider konuşmasında, "Bu toprakların her bir karışını emperyalist tehdit ve saldırılardan korumaya hazır olmamız lazım. Anavatan kutsaldır, anavatana saygı duymak gerekir" dedi.

Maduro, ülkesinin varoluşu için kritik bir noktada bulunduğunu belirterek, her nereden ve kimden gelecek olursa olsun halkın emperyalist tehditlere karşı ülkesini savunmaya hazır olması gerektiğini vurguladı. Venezuela Devlet Başkanı, "Ulusumuzun muhteşem bir çaba ve fedakarlık istediği bir dönemde sivil, siyasetçi, polis ya da asker, hiç kimsenin bir bahanesi olamaz. Gerekirse ülkemiz uğruna canımızı feda ederiz" ifadelerini kullandı.

Venezuelalı lider, ayrıca ABD'nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi öne sürerek kendisi de dahil olmak üzere birçok Venezuelalı yetkiliyi kaçakçılık faaliyetlerine katılmakla suçlamasını da kınadı. Maduro, ABD'nin Karayipler'de gerçekleştirdiği askeri yığınağı bir kere daha "rejim değişikliğine yönelik tehdit" olarak nitelendirdi.

ABD, Maduro'yu "terör grubuna üye olmakla" suçlamıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ve beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada ise, "Var olmayan Güneşler Karteli'ni terör örgütü olarak tanımlayan ve böylece Venezuela'ya karşı gayrimeşru ve yasadışı bir müdahaleyi meşrulaştırmaya çalışan ABD'nin klasik rejim değişikliği formatıyla tekrarladığı yeni, çirkin, iğrenç ve gülünç yalanı kesinlikle kınıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu kararın ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini meşru kılmaya yönelik çabalar doğrultusunda verildiği düşünülse de uzmanlar, kararın böyle bir eyleme izin vermeyeceğine dikkat çekiyor. - KARAKAS