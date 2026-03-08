Macron ve Pezeşkiyan telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan'a İran tarafından 4 Kasım 2025'te 3 yıl sonra serbest bırakılan ve şu anda Fransa Büyükelçiliği'nde bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris'in güvenliğinin ve Fransa'ya dönüşünün mutlak bir öncelik olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan ile görüşmesinde İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Arap ülkelerine saldırılar düzenlemesine değinen Macron, "İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiğini vurguladım" dedi.

Macron, "İran ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasını sona erdirerek deniz seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almalıdır. Son olarak, İran'ın nükleer ve balistik programlarının geliştirilmesi ve bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerinin tamamı karşısında, mevcut krizin kaynağı olan bu durumlara ilişkin derin endişelerimizi yineledim. Bu hayati zorlukların üstesinden gelmek, gerilimin tırmanmasını durdurmak ve barışı korumak için diplomatik bir çözüm her zamankinden daha fazla gereklidir. İletişimde kalmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı