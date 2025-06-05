Macron ve Lula'nın Gazze Üzerine Görüşmeleri

Macron ve Lula'nın Gazze Üzerine Görüşmeleri
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konusunda sertleşme kararı alacağını belirtirken, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'i soykırım yapmakla suçladı ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e karşı tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceğine ve Gazze konusunda somut adımlar atıp atmayacağına "önümüzdeki birkaç gün içinde" karar vereceğini ifade etti. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise bir kez daha İsrail'i planlı soykırım yapmakla suçlayarak, "Bu, aşırı sağcı bir hükümetin önceden planlanmış bir soykırımı" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, resmi ziyaret kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Lula da Silva, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Brezilyalı lider, Fransız mevkidaşı Macron'u Avrupa Birliği ile Güney Amerika bloku Mercosur arasında uzun süredir ertelenen ticaret anlaşmasını desteklemeye çağırdı. Lula, yakın zamanda Güney Amerika'daki Mercosur bloğunun dönem başkanlığını üstleneceğini belirterek, "Ticaret anlaşmasını sonuçlandırmadan Mercosur başkanlığından ayrılmayacağım" dedi.

"Bu, aşırı sağcı bir hükümetin önceden planlanmış bir soykırımı"

Gazze'ye saldırılara değinen Lula, "Bu, kendi halkının çıkarlarına karşı savaş açan aşırı sağcı bir hükümetin önceden planlanmış bir soykırımı. Gazze'de yaşananlar bir savaş değil. Gözlerimizin önünde her gün soykırım görüyoruz ve bu artık kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Lula, İsrail hükümetini Gazze'de "son derece eğitimli bir ordu tarafından kadınlara ve çocuklara karşı önceden planlanmış bir soykırım" işlemekle suçladı. Lula, ayrıca Filistin devletinin tanınmasının "ahlaki-insani bir görev ve siyasi gereklilik" olduğunu vurguladı.

"İsrail konusunda önümüzdeki günlerde karar vereceğiz"

Macron ise konuşmasında serbest ve adil ticaretten yana olduğunu, ancak AB-Mercosur anlaşmasının şu anda Fransız ve Avrupalı çiftçilere zarar verdiğini söyledi. Macron, anlaşma metninin iyileştirilebileceğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardıma izin vermemesine değinen Macron, Fransa'nın İsrail'e karşı tutumunu sertleştirip sertleştirmeyeceğine ve Gazze konusunda somut adımlar atıp atmayacağına "önümüzdeki birkaç gün içinde" karar vereceğini söyledi. Macron, "İsrail konusunda önümüzdeki günlerde duruşumuzu sertleştirip, somut önlemler alıp almayacağımıza karar vereceğiz" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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