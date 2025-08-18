Macron: Rusya karşısında zayıflık gösterirsek gelecekteki çatışmalara zemin hazırlarız

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderle gerçekleştirdiği Gönüllüler Koalisyonu görüntülü konferansının ardından, "Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlar" dedi.

'Gönüllüler Koalisyonu' üyesi ülkelerin liderleri, bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı görüşme öncesinde görüntülü konferans gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katıldığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Macron, "Bu Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa'nın güvenliği için de önemli bir an" diye konuştu.

Macron, müttefik güçlerin destekleyici bir unsur olarak varlık göstermeye hazır olduklarını belirterek, "Yarınki dileğimiz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek. Her şeyden önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur. Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi halinde gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlanmış olur. Eğer bugün zayıf olursak, yarın ağır bir bedel öderiz. Avrupa özgür ve bağımsız olmak istiyorsa, korkulan ve güçlü bir kıta olmalıdır" ifadelerini kullandı.