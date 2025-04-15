Macron, Netanyahu ile Görüşerek Gazze için İnsani Yardım Çağrısı Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'de sivillerin yaşadığı korkunç acıların sona ermesi ve insani yardımların ulaştırılması için geçişlerin açılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransa'nın İsrail ve vatandaşlarının güvenliğine verdiği desteği yineledim" dedi. Gazze konusundaki tutumunu açık bir şekilde belirttiğini ifade eden Macron, "Rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu ateşkestir. İnsani yardımlar için geçişlerin açılması Gazze'deki sivil nüfus için hayati bir ihtiyaçtır. Bunu El-Ariş'te kendi gözlerimle gördüm, yardımlar sınırda sıkışmış durumda, sivillere mümkün olan en kısa sürede ulaşmalıdır. Gazze'deki sivillerin yaşadığı korkunç acılar sona ermeli" ifadesini kullandı.

İlerleyen saatlerde bu yönde bir karar alınmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını umduğunu söyleyen Macron, ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için siyasi sürecin başlaması gerektiğini yineledi.

"İsrail Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor"

İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu ve Macron'un görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. "Başbakan görüşme sırasında Filistin devletinin kurulmasına şiddetle karşı çıktığını dile getirdi" denilen açıklamada, "Başbakan, İsrail şehirlerine birkaç dakika uzaklıkta kurulacak bir Filistin devletinin İran'ın terörizm kalesi haline geleceğini, İsrail halkının büyük çoğunluğunun buna kesinlikle karşı çıktığını, bunun kendisinin tutarlı ve uzun süredir devam eden politikası olduğunu söyledi" ifadelerine yer verildi.

Emmanuel Macron, 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, Fransa'nın önümüzdeki birkaç ay içinde Filistin devletini tanımayı planladığını ve bu adımı Haziran ayında Birleşmiş Milletler'de İsrail-Filistin ihtilafının çözümü için düzenlenecek konferansta atabileceğini ifade etmişti. - PARİS