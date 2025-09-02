Macron, İki Devletli Çözüm İçin Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Hedefimiz açık, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin meşru isteklerini karşılamanın tek yolu olan iki devletli çözüm için mümkün olan en geniş uluslararası desteği sağlamak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Az önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştüm. Birlikte 22 Eylül'de New York'ta İki Devletli Çözüm Konferansı'na eşbaşkanlık yapacağız" diye konuştu.

ABD'nin Filistinli yetkililere vize vermeme kararının kabul edilemez olduğunu belirten Macron, "Bu kararın geri alınması ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistinlilerin temsilinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İsrail- Filistin ihtilafında iki devletli çözüme olan desteğini yineleyen Macron, "Hedefimiz açık, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin meşru isteklerini karşılamanın tek yolu olan iki devletli çözüm için mümkün olan en geniş uluslararası desteği sağlamak. Bunun için kalıcı bir ateşkesin uygulanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması, Gazze halkına geniş çaplı insani yardım ulaştırılması ve Gazze'de bir istikrar misyonunun konuşlandırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Macron, ayrıca Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin yönetiminden çıkarılması, Filistin Yönetimi'nin reforme edilerek güçlendirilmesi ve Gazze Şeridi'nin tamamen yeniden inşa edilmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal planına değinen Macron, "Veliaht Prens ile oluşturduğumuz ve birçok ortağın çoktan katıldığı momentum, hiçbir saldırı, ilhak girişimi ya da nüfusun zorla yerlerinden edilmesiyle baltalanmayacaktır" dedi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Macron, "New York'ta 22 Eylül'de görüşmek üzere. Gelin hep birlikte İki Devletli Çözüm Konferansı'nı bölgedeki herkes için barış ve güvenlik açısından belirleyici bir dönüm noktası haline getirelim" ifadelerini kullandı. - PARİS