Lüleburgaz'da seçimler tekrarlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kısıtlı 2 vatandaşın oy kullanması nedeniyle iptal edilen seçimler bugün tekrarlandı. Oy kullanma işleminin sona ermesi ile sayım başladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerde Demokrat Sol Parti (DSP) Adayı Hakan Karaman 2 bin 59 oy alırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. CHP, İl Seçim Kuruluna kısıtlı vatandaşların oy kullandığı gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. İtiraz üzerine seçim iptal olmuştu. Bugün Büyükkarıştıran beldesinde tekrarlanan seçimlerde oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibarıyla sorunsuz bir şekilde başladı. Oy verme işleminin yapıldığı okulların çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. 17.00'de sandıklarda oy verme işleminin sona ermesi ile sandık görevlileri sayıma başladı. - KIRKLARELİ