Lukaşenko: "Her şey Trump'a bağlı olsaydı Ukrayna'daki savaş uzun zaman önce son bulurdu"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki muhtemel barış sürecine ilişkin, "Her şey ABD Başkanı Donald Trump'a bağlı olsaydı bu savaş çok uzun zaman önce son bulurdu ancak bu çok taraflı bir süreç. Eğer, ABD geri adım atarsa çatışmaların şiddetlenmesi kaçınılmaz olur. O zaman Avrupalı liderler hatalarının farkına varır" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD merkezli medya kuruluşu Newsmax'ın dün akşam yayınlanan özel bir programında verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Lukaşenko, çatışmaların son bulması için ABD'nin diplomatik çabalarda bulunduğu süreçte derhal harekete geçilmesi gerektiğini vurgularken, ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlı bir çözüm için taraflara baskı uygulamakta haklı olduğunun da altını çizdi.

"Trump seyirci kalmazdı, savaş çıkmazdı"

Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı 2022 yılında Trump'ın başkan olması durumunda bu savaşın çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir soruya, "Muhtemelen evet, Trump seyirci kalmazdı. Ancak olan oldu ve şu an birçok şey şu an Trump ile ABD'nin konumuna bağlı. Trump'ın bu konumdan geri çekilmemesi çok önemli. Trump güçlü bir kişiliğe sahip ve bazen dürtülerine göre davranabiliyor. Onun bu konuda pes etmesini ve yolundan sapmasını istemem. Eğer Trump çabalarını sürdürürse bunun sonuçlarını alabiliriz. Avrupalar hiçbir şeyi protesto edemez" ifadelerini kullandı.

"Her şey Trump'a bağlı olsaydı savaş uzun zaman önce son bulurdu"

Lukaşenko Trump'ın izlediği politikalara ilişkin, "Eğer her şey tamamıyla Trump'a bağlı olsaydı bu savaş çok uzun zaman önce son bulurdu. Ancak bu çok taraflı bir süreç ve Trump bunu tek başına çözemez. Çatışmaların tepeden tırnağa dondurulması gerekiyor. İnsanların öldürülmesi son bulduğunda oturup istediğiniz her şey hakkında anlaşmaya varabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Çatışmaların durdurulmasından kimse rahatsız olmamalı"

Lukaşenko, cephedeki son durumda Rusya'nın üstün geldiğini belirterek, "Çatışmaları durdurduğumuzdan kimsenin rahatsız olmadığından emin olmamız gerekiyor. Rusya'nın endişe duymaması için Ukrayna'nın yeniden silahlanmasının önüne geçmeli ve bu süreçte Batılı ülkelerden gerçekleştirilen silah sevkiyatları durdurulmalı" dedi.

"Trump barıştan ümidini yitirirse savaş devam eder"

Lukaşenko, Trump'ın muhtemel barış anlaşmasına yönelik umutlarını kaybetmesi sonucunda ne olabileceğine yönelik bir soruya cevabında, "Savaş devam eder. Bu durum, Ukrayna'daki Rus güçleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i barış yapmaya zorlayana kadar böyle kalır. Cephedeki durumun kötüye gidişatı da şu an halihazırda gözler önünde" ifadelerini kullandı.

"ABD geri adım atarsa Avrupa hatasının farkına varır"

Lukaşenko, muhtemel barış anlaşmasına yönelik diplomatik trafik sırasında Trump'ın özellikle Zelenskiy'e baskı kurduğunu belirtti. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Zelenskiy'nin bir barış anlaşmasına varılması için isteksiz olduğunu öne sürerek, "Peki Zelenskiy neden isteksiz? Çünkü Avrupalılar bu duruma müdahale ederek kulağına savaşmaya devam etmesi gerektiğini fısıldıyor, ona yardım edeceklerini söylüyor. Hiçbir yardımda bulunmayacaklar. Avrupa, ABD'nin sahip olduğu kaynaklara sahip değil. Eğer ABD geri adım atarsa çatışmaların şiddetlenmesi kaçınılmaz olur. İşte o zaman Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer hatalarının farkına varır" dedi.

"Savaşın küresel mücadele hali alacağı aşikar"

Lukaşenko, çatışmalara ilişkin en tehlikeli durumun ne olduğu sorusuna, "Bu savaşın devam etmesi Avrupa ve bütün dünya için çok ciddi sonuçlar doğuracaktır. Durumun bir çeşit küresel mücadele hali alacağı aşikar. Bu yüzden bunu şimdi sonlandırmalıyız ve artık ABD'nin gerçekten bu soruna müdahil olmasıyla daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir şansımız var" cevabını verdi.

"Putin'in barış istediğinden eminim"

Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ne istiyor" sorusuna cevaben de, "Putin'in barış istediğinden eminim. Nedenlerini saymama gerek yok, çeşitli iç ve dış faktörler olduğunun farkındasınız. Zelenskiy'nin istekleri de özellikle şu an aynı yönde. Ancak bu savaşın nasıl son bulması gerektiğine yönelik açık bir görüş ayrılığı var. Zelenskiy de şunu iyice anlamalı ki bu savaşın devam etmesi ve şiddetlenmesi, Ukrayna'nın egemenliğinin son bulmasına neden olabilir" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ayrıca, "Çeşitli faktörler söz konusu. Trump'ın taraflara yönelik dış baskısı mevcut. Eğer bir anlaşmaya varılmazsa ülkeler üzerindeki baskılar yoğunlaşacak. Bunlar Zelenskiy ve Putin üzerinde ağırlık oluşturan konulardır. Artık durmaları gerektiğini, bir anlaşmaya varılması gerektiğini biliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Avrupa 2015 yılında Minsk'te 'saçma' bir konum aldı"

Lukaşenko, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmesinin ardından 2015 yılında Minsk'te görüşülen barış anlaşması sürecini hatırlattı. Belarus Devlet Başkanı, Avrupalıların bu dönemde "saçma" bir konum aldığını belirterek, "Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna'nın yeniden silahlanması ve Rusya'ya karşı savaşması için Ukrayna'ya zaman tanımak istedi. Anlaşılan oydu ki Avrupalılar buraya barış müzakereleri yapmaya değil, gelecekteki bir savaşı planlamaya gelmişti. O zaman bir anlaşmaya varmıştık, sözde arabulucular da Fransa ve Almanya'ydı. Bundan ne sonuç elde ettik? Hiçbir şey. Ben zamanında ABD'nin bu sürece dahil olmasını önermiştim. ABD olmadan bölgede bir barış olamaz. Eğer Minsk'te varılan anlaşma yürürlüğe konsaydı bu savaş yaşanmazdı" dedi. - MİNSK