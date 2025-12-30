Haberler

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan 22 mahkuma af

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni yıl öncesinde 15'i kadın 22 mahkumun affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladı. Affedilenler arasında aşırılıkçı suçlardan hüküm giymiş olanlar da bulunuyor.

Belarus'ta mahkumlara yeni yıl müjdesi geldi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni yıl öncesinde 15'i kadın 22 mahkumun affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladı. Kararın, insani nedenler ve hükümlülerin ailelerinin çıkarları dikkate alınarak, bireylerin olumlu karakter referansları da göz önünde bulundurularak alındığı aktarıldı.

Belarus ulusal haber ajansı BelTA'ya göre, affedilenler arasındaki 20 kişi aşırılıkçı suçlardan hüküm giymişti. Tüm kişiler, suçlarını kabul edip pişmanlıklarını ifade ederek cumhurbaşkanından af talebinde bulunmuştu. - MİNSK

