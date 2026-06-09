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Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Haykal, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Haykal, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile görüştü
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Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rodolphe Haykal, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir ile İslamabad'da bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve savunma iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rodolphe Haykal, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir ile bir araya gelerek iş birliğini artırma konusunda mutabakata vardı.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rodolphe Haykal Pakistan'da temaslarda bulundu. Haykal, İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir ile bir araya geldi. İkili, Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde iş birliğini artırma konusunda mutabakata vardı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre; iki komutan, "ortak çıkar konuları, gelişen bölgesel güvenlik ortamı, savunma iş birliği ve ikili askeri ilişkilerin güçlendirilmesi" konularını ele aldı. Açıklamada ayrıca, Haykal'ın Rawalpindi kentindeki görüşme öncesinde askeri törenle karşılandığı ve Munir'in Pakistan ordusunun Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile savunma iş birliğini genişletme taahhüdünü vurguladığı belirtildi. - RAWALPINDI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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