Lübnan'da parlamento seçimleri iki yıl ertelendi

Lübnan Parlamentosu, ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları gerekçesiyle görev süresini 2 yıl uzatarak, mayıs ayında yapılaması planlanan seçimi erteledi.

ABD ve İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a düzenlenen operasyonun ardından Orta Doğu ve Körfez ülkelerine sıçrayan ve Lübnan'da yoğunlaşan saldırılar devam ediyor. Lübnan Parlamentosu, bugün yapılan oturumda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları gerekçesiyle görev süresini 2 yıl uzatarak, mayıs ayında yapılaması planlanan seçimi erteledi.

Devlet haber ajansının bildirdiğine göre, 76 milletvekili uzatma lehinde oy kullanırken, 41 kişi karşı oy verdi ve dört milletvekili çekimser kaldı. Parlamentoda 13 üyeli Hizbullah bloğu, uzatma lehinde oy kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı