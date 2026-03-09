Haberler

Lübnan'da parlamento seçimleri iki yıl ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Parlamentosu, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle görev süresini 2 yıl uzatarak, mayıs ayında planlanan seçimleri erteledi. 76 milletvekili uzatma lehinde oy kullandı.

Lübnan Parlamentosu, ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları gerekçesiyle görev süresini 2 yıl uzatarak, mayıs ayında yapılaması planlanan seçimi erteledi.

ABD ve İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a düzenlenen operasyonun ardından Orta Doğu ve Körfez ülkelerine sıçrayan ve Lübnan'da yoğunlaşan saldırılar devam ediyor. Lübnan Parlamentosu, bugün yapılan oturumda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları gerekçesiyle görev süresini 2 yıl uzatarak, mayıs ayında yapılaması planlanan seçimi erteledi.

Devlet haber ajansının bildirdiğine göre, 76 milletvekili uzatma lehinde oy kullanırken, 41 kişi karşı oy verdi ve dört milletvekili çekimser kaldı. Parlamentoda 13 üyeli Hizbullah bloğu, uzatma lehinde oy kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
İngiliz siyasetçiden gündem yaratacak iddia: İran 1000 ABD askerini öldürdü

İngiliz siyasetçiden olay Tel Aviv iddiası! Ölü sayısını bile verdi
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltıldı
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti

Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Dikkat çeken ifadeler var
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı

Asıl düşmanlarını unutup kendi kadınlarına saldırdılar
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil

İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil