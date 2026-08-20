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Lübnan, Esad rejimi generalini Suriye'ye iade etti

Lübnan, Esad rejimi generalini Suriye'ye iade etti
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Lübnan, Beşar Esad dönemi Tümgenerali Adil İsa'yı cinayet, işkence ve mezhep çatışmasını kışkırtma suçlamalarıyla yargılanmak üzere Suriye'ye iade etti. İsa, 8 Ağustos'ta Beyrut'taki Suriye Büyükelçiliği'nde gözaltına alınmıştı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçan askeri yetkililerden biri olan İsa, Şam Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Lübnan, Beşar Esad döneminde görev yapan Tümgeneral Adil İsa'yı cinayet ve işkence de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanmak üzere Suriye'ye iade etti.

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Beşar Esad döneminde 2016 yılına kadar Suriye ordusunun 17. Tümeninin ve daha sonra Deyrizor vilayetindeki kara kuvvetlerinin komutanlığını yapan 67 yaşındaki Tümgeneral Adil İsa'nın Lübnan'dan Suriye'ye iade edildiği belirtildi. Issa'nın kasten adam öldürme, suça yardım etme, ikiden fazla kişiyi öldürme, işkence sonucu ölüm ve iç savaş ile mezhep çatışmasını kışkırtmayı amaçlayan suçlar da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla hakkında tutuklama emri olduğu hatırlatıldı. Dosyanın incelendiği, İsa'nın daha sonra Şam Ceza Mahkemesine sevk edilerek yargılanacağı aktarıldı.

Issa, 8 Ağustos'ta Beyrut'taki Suriye Büyükelçiliğine bazı evrak işleri için gittiğinde gözaltına alınmıştı. Büyükelçilik yetkilileri, Issa'nın Suriye'de arandığı konusunda Lübnan savcılığını bilgilendirmiş, Issa daha sonra gözaltına alınmıştı.

Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından bazı askeri ve güvenlik görevlileri, Lübnan'a kaçmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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