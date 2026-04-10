İsrail'in 8 Nisan'daki Lübnan saldırısında can kaybı 357'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 8 Nisan Çarşamba günü Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 357'ye, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı 2 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının ise bin 953'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik 8 Mart Çarşamba günü gerçekleştirdiği şiddetli hava saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısının 357'ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, "Devam eden enkaz kaldırma çalışmaları ve çok sayıda cesedin bulunması nedeniyle bu rakam henüz kesinleşmemiştir. DNA testlerinin tamamlanması ve kurbanların kimliklerinin tespit edilmesi zaman alacaktır" denildi.

Bakanlığın verilerine göre, bu kayıplarla birlikte İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda bin 953'e, yaralananların sayısı ise 6 bin 303'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları

İsrail, 28 Şubat tarihinde ABD ile ortak şekilde İran'a yönelik hava saldırıları başlatmıştı. İsrail ordusu, bu süreçte 2 Mart tarihinde Hizbullah tarafından İsrail'e gerçekleştirilen saldırıları neden göstererek Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı.

İran ile 40 gün süren çatışmaların hassas bir ateşkes kararıyla sonlandırılmasının üzerinden saatler geçtikten sonra İsrail, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine son zamanlardaki en yoğun hava saldırısını düzenlemişti. İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırılarda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı.

Söz konusu saldırılar, Tahran yönetiminin tepkisini çekmiş ve İranlı yetkililer, Lübnan'a yönelik saldırıların sonlandırılmaması durumunda ateşkesten çekilmeyi değerlendirdiklerini söylemişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı