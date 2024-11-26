Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan ile varılan ateşkes kararı sonrası video mesaj yayımlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netantayahu, ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi. Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan'ı vuracağını belirten Netanyahu, ateşkes kararının arkasında 3 temel sebeplerinin olduğunu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü. Basında çıkan haberlerde ise Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtildi.

"DERHAL UYGULAYIN"

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan ile ateşkese ilişkin konuşmasının ardından açıklamada bulundu. Mikati, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durdurmak için "hızlı hareket etmesi" ve "derhal ateşkes uygulaması" çağrısında bulundu.

İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

İsrail ve Lübnan arasında ateşkesin onaylanması beklenirken, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

BEYRUT'TA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Beyrut sakinleri ise anlaşma öncesi saldırıların artacağı endişesi ile kenti terk etmeye başladı. Beyrut'ta uzun araç kuyrukları oluştu.