Lübnan Başbakanı Mikati, BM Genel Kurulu için New York'a gidiyor

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yapılacağı New York'a gitme kararı aldı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Necip Mikati'nin mevcut gelişmeler ışığında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenleneceği ABD'nin New York şehrine gitmeye karar verdiği duyuruldu. Bu nedenle saat 11.00'de yapılması planlanan kabine toplantısının iptal edildiği aktarıldı.

New York ziyaretini iptal etmişti

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in 20 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından BM Genel Kurulu ziyaretini iptal ettiğini açıklamıştı. Mikati açıklamasında, "Korkunç katliamları kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT