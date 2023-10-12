Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı YSK Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti

Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ve beraberindeki heyet, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. YSK Başkanı Yener, heyeti ağırlamaktan şeref duyduğunu belirtti ve Türkiye'deki son seçimlerde YSK'nin başarılı bir süreç yürüttüğünü ifade etti.

Libya Ulusal Seçimler Komisyonu Başkanı İmad es-Sayih ve beraberindeki heyet, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

YSK Toplantı Salonu'ndaki görüşmede konuşan YSK Başkanı Yener, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri başarılarla dolu yaşamında çok önemli bir yere sahip olan Libya'dan gelen heyeti ağırlamaktan şeref duyduğunu bildirdi.

Yener, "Özellikle Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde, mekan olarak ise başkent oluşunun yüzüncü yılında Ankara'da ağırlamak bizler için ayrı bir öneme sahiptir." diye konuştu.

İmad es-Sayih da Türkiye'deki son seçimlerde YSK'nin başarılı bir süreç yürüttüğünü, YSK'nin başarı öyküsünü deneyimlemek için bu ziyareti yaptıklarını bildirdi.

Libya'nın yakın zamanda kritik bir seçimden geçeceğini ve seçim sonucuyla Libya'nın istikrarının sağlanmış olacağının altını çizen İmad es-Sayih, şunları kaydetti:

"Tabii biz yaklaşan seçim sürecini iyi yönetebilmek için Türkiye'nin son seçimini yakından takip ettik ve başarılarınızı takdir ettik. Bu seçim sonucunda iyi bir demokrasi performansı göstermiş bulunmaktaydınız. Özellikle iletişim şekli bizim için önemliydi. Türkiye, seçim tarihi boyunca sadece sandıkla demokrasinin gerçekleştiğini kanıtlanmıştır. Gerçekten bu seçim herkesi etkilemiş durumda ve çok çekişmeli geçmiş olmasına rağmen herkes tarafından kabul edilmiş bir seçimdi."

Görüşmelerden çok mutlu olduğunu dile getiren İmad es-Sayih, Yener'e heyeti ağırladığı için teşekkür etti.