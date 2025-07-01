Libya'dan Askeri Heyet Türkiye'yi Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Doğu tarafından üç askeri teknik heyetin 15-28 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ettiğini, MSB'ye bağlı çeşitli karargah, birlik ve eğitim kurumlarında incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Eğitim, yardım, danışmanlık faaliyetlerine Libya'da başarıyla devam edilmektedir. Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Hafter'in, 4 Nisan 2025 tarihinde ülkemize yaptığı resmi ziyaretin ardından Libya Doğu tarafından üç askeri teknik heyet 15-28 Haziran 2025 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiş, Bakanlığımız bağlısı çeşitli karargah, birlik ve eğitim kurumlarında incelemelerde bulunmuştur" denildi.

Tek Libya hedefi doğrultusunda, Libya'ya olan desteklerin devam edeceği söylenen açıklamada, "Söz konusu ziyaretler, ilişkilerimizi daha da geliştirerek Libya'ya olan desteğimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu çerçevede, kapsayıcı tutumumuz ve 'Tek Libya' hedefimiz doğrultusunda Libya'ya olan desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA