Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; 'İran'ı bir günde fethetmeyi planlayanlar ne kadar yanıldıklarını anlamaya başladı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara değinerek, "İran'ı bir günde fethetmeyi planlayanlar ne kadar yanıldıklarını anlamaya başladı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kenyalı mevkidaşı Musalia Mudavadi'yi Rusya'nın başkenti Moskova'da ağırladı. İkili, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da Filistin sorununun unutulduğuna dikkat çekerek, "Eskiden 'Orta Doğu' denildiğinde ilk akla gelen şey Filistin sorunu olurdu. Yani BM kararlarına dair on yıllardır sabote edilen Filistin kararları olurdu ve Filistin devletinin kurulması meselesi konuşulurdu. Son günlerde ise artık açık açık bir Filistin Devleti'nin olmayacağını söylüyorlar. Şuan ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları başlattığından beri herkes bu çatışmadan bahsediyor. Filistin'den bahsedilmiyor. Filistin unutulmuş durumda" dedi.

"İran'ı bir günde fethetmeyi planlayanlar ne kadar yanıldıklarını anlamaya başladı"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında başarısız olduğunu belirten Lavrov, "İran'a saldırı planlayan ülkeler, onu bir gün içinde fethetmeyi bekliyorlardı. Şimdi ise ne kadar yanıldıklarını anlamaya başladılar. Tabii ki İran kendisini savunuyor. Saldırgan ülkelerin bölgedeki askeri altyapılarına yönelik karşılık veriyor. Ne yazık ki Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler de bundan zarar görüyor" dedi.

Tüm bunlara rağmen taraflara çatışmayı sonlandırma önerisinde bulunan Lavrov, "Eğer müzakerelere olan inançları devam ediyorsa onları tekrar müzakereye ve çatışmaları sonlandırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da çatışmanın ne zaman sonlanacağına dair soruya yanıt veren Lavrov, "Her taraftan farklı açıklamalar geliyor. Çatışmanın ne zaman sonlanacağını tahmin etmek zor" dedi. - MOSKOVA

