Latin Amerika ziyaretinden dönen Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Liderlerden ortak ziyaret olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turu kapsamında Uruguay, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı ziyaret etti. Latin Amerika turu sonrası yurda dönen Bakan Çavuşoğlu, uçakta gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

"ÇABALARIMIZA KATKI SAĞLAMAK İSTEDİLER"

Rusya- Ukrayna arasında barış görüşmelerine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim oynadığımız rolü büyük bir takdirle izlediklerini ve Türkiye'den başka kimsenin de bunu yapamayacağını dile getirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu yapabildiğini söylediler. Venezuela'nın Rusya ile arası iyi. Hem Brezilya hem Venezuela tarafı savaşın durması gerektiğini söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarar görürse bazı önemli ülke liderleriyle beraber Moskova'ya ortak bir ziyaret düzenlemeye hazır olduğunu söyledi. Biz de sizin çabalarınıza katkı sağlamak isteriz dediler." ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME

Ermenistan'la normalleşme konusunda da konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bu toplantıda da önümüzdeki süreçte atılabilecek farklı adımlar konuşulacak. Sınır tespitinin tekrar yapılması konusunda bir mutabakat vardı. Bu nasıl yapılacak? Ortak komisyon mu kurulacak mesela. Azerbaycan ile ortak komisyon kurma kararı aldılar." diye konuştu.

MISIR'LA NORMALLEŞME

Mısır'la normalleşme sürecinde gelinen son noktayı da açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "Mısır ile süreç daha önce başladı ama biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela BAE ile başladı ve çok hızlı devam etti. Aynı şekilde Bahreyn'le de öyle. Suudi Arabistan ile de başlayan bir süreç vardı bizlerin görüşmeleri oldu. Sonuçta, bu ilişkilerimizin normalleştirme stratejimizin bir parçası. Mısır da öyle. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Temaslarımızı artıracağız. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz." şeklinde konuştu.

OSMAN KAVALA KONUSU

Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye'de yargı işliyor. Dünyada her ülkede yargı kararları eleştirilebilir. Ama neticede yargı işliyor. Peki Türkiye'de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Kullandıkları argüman da ilginç. Muhalefeti susturmak istiyorlar diyorlar. Bu adamın siyasi partisi mi var? Muhalefet partileri yok mu? Arkasında kim var belli. ABD'de Kongreyi basanlara kimse özgürlük diyor mu? Gezi olaylarında ne dediler? Hedefimiz hükümeti devirmek. Bir yerde engellemek bile büyük bir suç. Bir yerde halkın oyuyla seçilmiş hükümeti vandalizm yoluyla devirmek… Suçlamalar çok ağır. Özellikle neden bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar." dedi.