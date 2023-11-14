KYK Yurtlarında Asansör İhmaline İlişkin Öneri Reddedildi

İYİ Parti'nin KYK yurtlarında kullanılan asansörlerin muayene ve bakımlarında ihmal olup olmadığına yönelik araştırma önergesinin öne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İyi Parti'nin KYK yurtlarında kullanılan asansörlerin muayene ve bakımlarında ihmal olup olmadığına yönelik araştırma önergesinin öne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Öneriye dair görüşlerini belirten Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, "Bunu vaka-i adiyeden sayamayız. Mutlaka bunun sebeplerini araştırmak zorundayız. Burada denetimsizlik varsa, kişisel bir hata varsa bunun hesabını mutlaka bunu yapandan sormak zorundayız. Bunun iktidarı, muhalefeti olmaz" dedi.

İyi Parti'nin verdiği KYK yurtlarında kullanılan asansörlerde muayene ve bakımlarında ihmal yaşanıp yaşanmadığına yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Gerekçenin önerisini açıklayan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, şunları söyledi:

"Türkiye'de KYK yurtlarının tablosu şudur: Asansörlerde denetimsizlik, kahvaltılarda açlık, odalarda fareler, ulaşımda kuyruk… Ülkemizin gençleri, hayatlarının en keyifli geçmesi gereken yaşlarda barınma krizi, açlık tehlikesi ve gelecek kaygısıyla cebelleşip duruyorlar. Yıllardır barınma sorunuyla karşılaşan öğrencilerimiz liyakatsiz kadrolar nedeniyle güçlükle yer buldukları yurtlarda artık can güvenliği sorunuyla karşı karşıyalar.

"YAŞANAN FACİALARIN SORUMLUSU KİM DERSİNİZ? BİLMESİ GEREKENLER KÖR, SAĞIR VEYA DİLSİZLER"

Zeren kızımızın hayatını kaybettiği asansör faciasından hemen sonra Ordu'nun Fatsa ilçesinde yine asansör kazası yaşandı. Geçen hafta ise Muş'ta asansör katlar arasında kaldı. Mahsur kalan öğrencilerimiz saatler sonra kurtulabildiler. Bu arka arkaya yaşanan faciaların sorumlusu kim dersiniz? Bilmesi gerekenler kör, sağır veya dilsizler…

Ülke çapında KYK asansörlerin bakımı için daha kaç öğrencinin ölmesini, yaralanmasını bekliyorsunuz? Neden sorumlular cezalandırılmıyor?"

"BUNU VAKA-İ ADİYEDEN SAYAMAYIZ"

Öneri üzerine Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, şöyle konuştu:

"Lütfen empati yapınız. Gözünüzden sakındığınız evladınızı bir KYK yurduna gönderiyorsunuz; eğitim almasını hedefliyorsunuz ve Zeren Ertaş kızımızın da olduğu gibi cenazesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunu vaka-i adiyeden sayamayız. Mutlaka bunun sebeplerini araştırmak zorundayız. Burada denetimsizlik varsa, kişisel bir hata varsa bunun hesabını mutlaka bunu yapandan sormak zorundayız. Bunun iktidarı, muhalefeti olmaz. Hayatının baharında olan bir kızımızın geldiği acı sondan bahsediyoruz."

"YURT YAPTIYSAN SANA EMANET EDİLEN ÇOCUKLARA KENDİ ÖZ EVLADIN GİBİ BAKACAKSIN. BAKAMIYORSAN DA HESABINI VERECEKSİN"

CHP Grubu adına öneri üzerine konuşan Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, şunları söyledi:

"Birçok üniversite öğrencisi KYK yurtlarında yaşananlara tepki göstermek ve seslerini duyurmak istedi ama iktidar ne yaptı? Engelledi ve birçok öğrenciyi gözaltına aldı. KYK yurtları sürekli kötü ve sağlıksız koşullarıyla gündeme geliyor. Aileler binbir zorlukla evlatlarını üniversiteye gönderiyor; devlete emanet ediyor. Ama 21 yıllık AKP hükümeti gençlerimize sahip çıkamıyor; onları koruyamıyor. Üniversite açtım; yurt yaptım demekle olmuyor. Yurt yaptıysan sana emanet edilen çocuklara kendi öz evladın gibi bakacaksın. Bakamıyorsan da hesabını vereceksin."