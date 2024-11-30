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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya ile Askeri İşbirliğini Vurguladı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya ile Askeri İşbirliğini Vurguladı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'daki müdahale politikalarını eleştirerek Rusya'nın meşru müdafaa hakkını savundu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın uzun menzilli silah kullanmasının ABD'nin doğrudan askeri müdahalesinin sonucu olduğunu ve Rusya'nın saldırılar karşısında meşru müdafaa hakkı bulunduğunu ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Pyongyang'a gelen Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'u kabul etti. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kim, Bakan Belousov ve beraberindeki heyetin ülkesine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e selamlarını iletti. Ukrayna'da artan gerilimden endişe duyduğunu ifade eden Kim, ABD'nin Rusya aleyhindeki politikalarının uzun süreli çatışmaları körüklediğini söyledi. Kim, "ABD'nin adımları tüm insanlığı tehdit eden sorumsuz eylemler olması nedeniyle uluslararası toplum tarafından kınanmalıdır. ABD ve Batı'nın Kiev yönetimini kendi uzun menzilli silahlarıyla Rusya topraklarına saldırtması, savaşa doğrudan askeri müdahale anlamına gelmektedir" şeklinde konuştu. Kim, "Rusya'nın saldırılar karşısında meşru müdafaa hakkı var. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son karşı saldırıları, pervasızca askeri maceralara başvuran ABD, Batı ve Ukrayna'ya durumun ciddiyetini göstermek için atılmış yerinde bir adımdır" dedi. Kim, "Kuzey Kore hükümeti, ordusu ve halkı, emperyalistlerin hegemonya kurma çabalarına karşı Rusya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma politikasını her zaman destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

"İlişkileri tüm alanlarda daha güçlü bir şekilde geliştirmek istiyoruz"

Güçlü Kuzey Kore-Rusya ilişkilerinin iki ülke halklarının refahını arttırma, bölgesel gerilimleri azaltma ve uluslararası stratejik istikrarı sağlama görevi gördüğünü ifade eden Kim, "Geçtiğimiz Haziran ayında Pyongyang'da yapılan Kuzey Kore-Rusya zirvesinde varılan anlaşma çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri siyaset, ekonomi ve askeri alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlarda daha güçlü bir şekilde geliştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Belousov'un Kuzey Kore ziyareti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında Pyongyang'da bir zirve gerçekleştirerek savaş durumunda iki ülkenin birbirlerine askeri yardım sağlamasını da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalamıştı. Gelişmelerin ardından Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderirken, iki ülke arasındaki artan iş birliği güvenlik endişelerine neden olmuştu. Son olarak Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, beraberindeki heyetle birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Pyongyang'a gelmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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