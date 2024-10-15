Üye Girişi
Haberler

Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bazılarını havaya uçurduğunu ve bu duruma karşılık Askeri Sınır Çizgisi'nin güneyine uyarı ateşi açıldığını açıkladı. Ayrıca, Güney Kore ordusunun gözlem ve savunma tedbirlerini artırdığı ifade edildi.

Nükleer silah ve balistik füze programı ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğu bildirildi. Açıklamada, "Kuzey Kore ordusu öğle saatlerinde Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor" ifadeleri kullanıldı. Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edildi. Patlamalara tepki olarak Askeri Sınır Çizgisi'nin güneyine uyarı ateşi açıldığı vurgulanırken, Güney Kore ordusunun ABD güçleri ile iş birliği içinde gözlem faaliyetlerini ve savunma tedbirlerini artırdığı ifade edildi.

Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu

KUZEY KORE, ABD'YE BİLGİ VERDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Kuzey Kore Halk Ordusu'ndan (KPA) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir "tahkimat projesi" üzerinde çalışıldığı bildirilmişti. Korelerarası kara ve demir yolu ulaşımını tamamen kesmeyi amaçlayan proje konusunda herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek ve çatışmadan kaçınmak için Güney Kore'de konuşlu ABD birliklerine bilgilendirme mesajı gönderildiği iddia edilmişti.

GÜNEY KORE ORDUSU UYARMIŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung Joon ise dün yaptığı basın toplantısında, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurmaya hazırlandığını söylemişti. Kuzey Kore ordusunun bu yönde bazı faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Lee, Kuzey Kore'nin Güney Kore yönetimi üzerinde baskıyı artırmak için farklı provokasyonlara başvurabileceği konusunda uyarmıştı. - SEUL

Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Güney Kore Kuzey Kore Politika Güvenlik Savunma Dünya Kore seul

AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek

AK Parti yasa teklifine gelen tepkiler sonrası geri adım attı

 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi

Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı vurularak etkisiz hale getirildi
500

Yorumlar (1)

VATAN BOZKURTLAR:

Küçük enişteye dokunmayın...

1
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Kurt kimdir? Halk Tv konuğu Ali Kurt kaç yaşında, nereli? Ali Kurt biyografisi! Tyla kimdir? Tyla Laura Seethal kaç yaşında, nereli? (Victoria's Secret Fashion Show) Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024 | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 15 Ekim Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Cher kimdir? Cherilyn Sarkisian kaç yaşında, nereli? (Victoria's Secret Fashion Show) Lisa kimdir? (Blackpink) Lisa kaç yaşında, nereli? UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu! 15 Ekim Uluslar Ligi güncel puan durumu ne? Türkiye kaç puan? AİLE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KPSS B GRUBU BAŞVURU EKRANI: KPSS B grubu kaç puan olmalı? Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Personel alımı başvuru şartları neler? 15 Ekim hangi burç? 15 Ekim hangi burç ve özellikleri?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.