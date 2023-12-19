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Kuzey Kore, Hwasong-18 Füzesini Başarılı Bir Şekilde Test Etti

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Kuzey Kore, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18'i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, gerçekleştirilen son füze denemenin düşman güçlere 'açık bir uyarı' niteliği taşıdığını ifade etti.

Kuzey Kore, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18'i başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-un, gerçekleştirilen son füze denemenin düşman güçlere "açık bir uyarı" niteliği taşıdığını ifade etti.

Art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile Güney Kore ve Japonya'yı alarma geçiren Kuzey Kore, son testini doğruladı. Kuzey Kore devlet medyası, katı yakıtlı kıtalararası balistik füze (ICBM) Hwasong-18'in başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Açıklamada, 6 bin 518 kilometre irtifaya ulaşan ve 73 dakika boyunca bin 2 kilometre yol kat eden füzenin Doğu Denizi açıklarında önceden belirlenmiş bir hedefi tam isabetle vurduğu belirtildi. Düze denemesinin komşu ülkelerin güvenliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmadığı aktarıldı.

"Bölgeye evleri gibi girip çıkan ABD ve kuklaları nedeniyle Kuzey Kore ciddi tehlikelere maruz kalmakta"

ABD ve müttefiklerinin Ocak ayından bu yana gerçekleştirdikleri ortak tatbikatlarla bölgede gerilimi tırmandırdığı belirtilerek, "Mevcut durum, ABD'nin ve başlıca yardakçılarının çatışmacı tutumunu açıkça ortaya koymakta ve Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ortamının daha da kötüleşeceğine dair ipucu vermektedir" ifadeleri kullanıldı. ABD'nin nükleer stratejik varlıklarını bölgeye konuşlandırmayı sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandıran, bölgeye evleri gibi girip çıkan ABD ve kukla askeri gangsterlerinin çatışmacı manevraları nedeniyle Kuzey Kore toprakları ve sınır bölgesi her an ciddi tehlikelere maruz kalmakta, ülkemizin güvenliği ve çıkarları ihlal edilmektedir. Bu vahim durum, Kuzey Kore'nin kaçınılmaz olarak daha saldırganca karşı hamleye geçmesini gerektirmektedir" denildi. Son silah testinin, ülkenin nükleer stratejik kuvvetlerinin "ezici karşı koyma iradesini" ve "eşsiz gücünü" düşmanlara açıkça gösterme amacını taşıdığı vurgulandı.

Kim: "Düşmana açık bir uyarı"

Başkent Pyongyang'ın doğusundaki bir sahada gerçekleştiren son denemeyi ülke lideri Kim Jong-un da yerinde takip etti. Başarılı füze denemesinin Kuzey Kore ordusunun vuruş kabiliyetinin ve mutlak nükleer savaş caydırıcılığının göstergesi olduğunu söyleyen Kim, tatbikatın bölgede askeri çatışma riskini artıran düşman güçlere "açık bir uyarı" niteliği taşıdığını ifade etti. Son füze denemesinin ülkesinin nelere hazırlıklı olduğunu ve Washington'un yanlış bir karar alması halinde Pyongyang'ın hangi seçeneği kullanacağını açıkça gösterdiğini ifade eden Kim, askeri tehditlere "saldırganca ve güçlü bir şekilde" yanıt vereceklerini yineledi.

24 saatte 2 füze denemesi gerçekleştirmişti

Kuzey Kore dün Japon Denizi istikametine doğru yeni bir füze ateşlemiş, Japonya hükümeti füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı. Pyongyang, Pazar günü ise kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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