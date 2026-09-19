Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini açıkladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı