Kuzey Deniz Saha Komutanı Bartın Valisi'ni ziyaret etti

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından makamında konuklarıyla sohbet eden Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oktar'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyarette, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile Bartın Deniz ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Erkan Şahin de hazır bulundu.

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından makamında konuklarıyla sohbet eden Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oktar'a yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyarette, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ile Bartın Deniz ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Erkan Şahin de hazır bulundu.

Bartın Belediyesinden bakım ve onarım çalışması

Bartın Belediyesi, hasar gören yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi ve Cumhuriyet Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde sıcak asfaltla bakım onarım çalışması, Aladağ Mahallesi'nde kaldırım, Çaydüzü ve Orduyeri mahallelerinde ise beton parke tamiri yaptı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, kentte düzenli ve konforlu trafik akışı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Ekiplerin bakım onarım çalışması yapmayı da sürdürdüğünü aktaran Fırıncıoğlu, "Halkımıza sorunsuz ulaşım imkanı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda 4 farklı noktada çalışma gerçekleştirdik. Yapılan çalışmalarla hasar gören noktalar sorunsuz hale getirildi. Bakım onarım çalışmalarımıza ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.