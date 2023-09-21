Kütahya Valisi Musa Işın Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'ni kabul etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'ni kabul etti. Komite adına teşekkür eden KÜTESOB Başkanı, Vali Işın'a Ahi kaftanı takdim etti. Vali Işın, Ahilik ilkelerine uygun hareket edilmesi temennisinde bulundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, 13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen 36. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'ni makamında kabul etti.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı, kabullerinden dolayı komite adına Işın'a teşekkür ederek Ahi kaftanı takdim etti.

Ahi kaftanı giydirilen Vali Işın, "Ahiliğin ilkelerine, ticaret ahlakına uygun hareket ettiğimiz sürece inşallah hem kazancımız bol olur hem de memleketimiz daha refah bir seviye yakalar. Cenab-ı Hak memleketimize birlik, beraberlik, dirlik nasip etsin; esnafımızın yüzünü sürekli güldürsün" dedi.

Işın, "Yılın Ahi Babası" seçilen "Efsane Mehmet" lakabıyla anılan seramik ve çini sanatçısı Mehmet Yıldırm, "Yılın Kalfası" seçilen Hatice Açıkgöz ve "Yılın Çırağı" seçilen Veli Yamık'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ahilik hakkında bilgiler verdi ve Ahi duasını okudu. - KÜTAHYA