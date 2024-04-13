YSK, MHP'nin Kütahya için yaptığı başvuruyu reddetti
YSK, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yapılan 22 itirazdı daha reddetti. Kurulun reddettiği kararlar arasında MHP'nin Kütahya'daki seçimler için yaptığı başvuru da yer alıyor.
MHP'NİN KÜTAHYA İÇİN YAPTIĞI BAŞVURU REDDEDİLDİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin siyasi partilerin yaptığı itirazları görüşmeye devam ediyor. 22 başvuruyu daha ele alan YSK, aralarında Kütahya Belediyesi seçimlerine ilişkin MHP tarafından yapılan başvurunun da bulunduğu itirazların tamamını reddetti.
KÜTAHYA'DA SEÇİMLERİ CHP KAZANMIŞTI
Kütahya'daki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Eyüp Kahveci yüzde 29,69 oy alarak birinci olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Alim Işık ise yüzde 29,25 oy oranıyla ikinci sırada kalmıştı.
YSK'nın ret kararı verdiği başvurular şu şekilde:
- Yozgat – Yeniköy
- Isparta – Senirkent
- Adıyaman – Besni
- Batman – Sason
- Batman – Gercüş
- Erzincan – Refahiye
- Balıkesir – Manyas
- Balıkesir – İvrindi
- Diyarbakır – Kayapınar
- Mardin – Ömerli
- Karaman – Ayrancı
- Kahramanmaraş – Onikişubat
- Hakkari – Şemdinli
- Bayburt – Aydıntepe
- Bitlis – Güroymak
- Ordu – Akkuş
- Ordu – Kabadüz
- Iğdır – Tuzluca
- Yozgat – Kadışehri
- Kütahya – Emet