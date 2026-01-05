Kütahya'da AK Parti'nin üye sayısı 79 bin 421'e ulaştı

Haberler

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Yargıtay Başkanlığı'nın 2 Ocak 2026 tarihinde açıkladığı resmi üye verilerine ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Yargıtay Başkanlığı'nın 2 Ocak 2026 tarihinde açıkladığı resmi üye verilerine ilişkin basın açıklamasında bulundu. Erenler, Ak Parti'nin Türkiye genelinde ve Kütahya'da üye sayısını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Erenler, Yargıtay Başkanlığı'nın verilerine göre Ak Parti'nin üye sayısı, 664 bin 568 kişilik artışla 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirtti. Açıklanan rakamların, partinin milletle kurduğu güçlü bağın açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Erenler, bu başarının teşkilatların sahadaki özverili çalışmalarının sonucu olduğunu ifade etti.

Türkiye genelindeki artışın Kütahya'da da karşılık bulduğunu belirten İl Başkanı Erenler, kentteki üye sayısının 7 bin 828 artarak 79 bin 421'e yükseldiğini açıkladı.

Ak Parti'nin, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siyaseti milletle birlikte yürütmeye devam ettiğini söyleyen Erenler, açıklanan verilerin hem Türkiye genelinde hem de Kütahya'da partiye duyulan güveni bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ceyda Çetin Erenler, Ak Parti'nin "Biz Büyük Bir Aileyiz" anlayışıyla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam edeceğini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına AK Parti Kütahya İl Teşkilat Başkanı Kemal Kırbıyık, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin ve AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı da katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
