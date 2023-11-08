Kütahya Belediyesi Bosna Hersek'in Zivinice Belediyesi ile Kardeş Şehir Oldu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Bosna Hersek Federasyonu'nun Tuzla Kantonuna bağlı Zivinice Belediyesi ile Kütahya Belediyesini kardeş şehir yapan protokolü imzaladı.

Ulusal ve uluslararası platformlarda Kütahya'nın ve ülkemizin adını başarıyla duyurmaya devam eden Kütahya Belediyesi, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekledi. Bosna Hersek Federasyonu'nun Tuzla Kantonuna bağlı Zivinice Belediyesi ile Kütahya Belediyesini kardeş şehir yapan protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Zivinice Belediye Başkanı Began Muhic imzaladı.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bosna Hersek'ten kardeş belediyemizin değerli belediye başkanı ve çok kıymetli heyetini şehrimizde ağırlıyoruz. Öncelikle yaptıkları ziyaret için sayın başkana ve heyetine çok teşekkür ediyorum. İki belediyemiz arasında Kardeş Şehir ve İyi Niyet Protokolü'ne imzamızı attık. İki belediyemizin kardeş olması ve kardeş olduktan sonra da iki belediyenin sakinleri arasında başta kültürel, sosyal, spor, ekonomik, ticari ve siyasi iş birliğimizin artması konusunda ortak çalışmayı ve ileride Avrupa Birliği fonları başta olmak üzere birçok uluslararası fondan yararlanmak üzere ortak projeler yapıp iki şehrin insanlarını birbirine kaynaştırmak, iş adamlarını bir araya getirip şehrilerarası ve ülkelerarası ticarete katkı yapmak amacıyla da bu protokolümüzü imzaladık. İki şehrimizin yetkili kurulları onayladıktan sonra da resmi olarak kardeşlik sürecimizi başlatmış olacağız. Bu iş resmi olarak onaylandıktan sonra da her iki ülkede her iki şehrimizde şehirlerimizi gelecek nesillere tanıtacak çok önemli kalıcı eserleri de inşallah birlikte oluşturacağız. Bir kez daha bu ziyaret için başkanımıza ve heyetine teşekkür ediyorum. Kütahyalı hemşehrilerimizin saygılarını ve sevgilerini iyi niyet dileklerini sizlere iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kütahya'yı ziyaret etmekten son derece memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Zivinice Belediye Başkanı Began Muhic, "Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel geçmişimizden dolayı hiçbir zaman Türkiye'yi ayrı değerlendirmiyoruz, bir millet olarak değerlendiriyoruz. Kütahya'ya geldiğimizde sanki evimizde gibi hissettik ve çok candan karşılandık. Bu vesileyle de her iki belediyenin kardeş şehir olmasıyla kendi gelişimlerini sağlayabilecek projelere imza atmak istiyoruz. Avrupa Birliği projelerine ağırlık vererek iki belediye olarak çalışmalarımızı yapacağız. İmzalanan protokol için Belediye Başkanımız Alim Işık'a ve değerli ekibine, bizi misafir eden Kütahya'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA