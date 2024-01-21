Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkan Alim Işık, 31 Mart 2024 seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi adaylığının açıklanmasının ardından ilk ziyaretini Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanlığı'na gerçekleştirerek burada düzenlenen "Ocak Söyleşileri" isimli programa katıldı.

Ülkü Ocakları mensupları ile bir araya gelen Başkan Işık, konuşmasında Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği projeler ile ilgili bilgiler verirken, yeni dönemde de yapılacak bazı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Programda konuşan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, " Kütahya Belediye Başkanımız Alim Işık'a bu anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz gün Bilge Liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin ve MHP Genel Merkezimizin takdirleriyle yeniden adaylığının açıklanması sonucu Belediye Başkanımız ilk ziyaretini kutlu ocağımıza gerçekleştirmesi Milliyetçi, Ülkücü camia içerisinde çok anlamlı olmuştur. Belediye Başkanımızın Kütahya'ya yapmış oldukları hizmetler ortadır. Kendilerine ve partimize hemşerilerimizin teveccühünün artarak devam ettiğini görüyoruz. 2019 yılında Kütahya'nın kalelerine dikilen üç hilal sancaklarımız Allah'ın izniyle yeni dönemde de dalgalanmaya devam edecektir. Bunun içinde bizler de Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin emrinde tüm beldelerimizde, ilçelerimizde ve ilimizde davamız ve partimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu anlamda 31 Mart 2024 seçimleri sürecinde Allah Milliyetçi, Ülkücü kadrolarımızı mahcup etmesin" dedi. - KÜTAHYA