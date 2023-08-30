Kurupelit Marina'nın yeniden ihaleye çıkarılması tepki çekti

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Kurupelit Marina Dayanışması sözcüsü Nedim Ecevit, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Kurupelit Marina'nın otel ve ibadethane yapılması için 30 Temmuz'da düzenlenen ihaleye katılım olmayınca yeniden ihaleye çıkılmasına tepki gösterdi. Ecevit, "Apar topar yangından mal kaçırırcasına tekrar ihaleye açıldı hem de 8 taksit yapılarak. 171 milyona daha önce ihalesi olan yer 175 milyon lira ancak 8 taksitle veriliyor. Biliyorsunuz aynı zamanda Samsun Büyükşehir belediyemiz en borçlu ikinci belediye konumunda. Yani buranın geliriyle borçlarının hiçbir yaraya merhem olmayacak şekilde bir satış bu" dedi.

Kurupelit Marina Dayanışması sözcüsü Nedim Ecevit dün akşam yaptığı açıklamada, 30 Temmuz'da Samsun Büyükşehir belediye binasında 171 milyon liraya ihale edilmesine alıcı çıkmadığı için bu kez 8 taksitle 175 milyon liraya yeniden ihaleye çıkarılmasına tepki gösterdi.

"BURANIN GELİRİ BORÇLARA YARA OLMAYACAK"

Nedim Ecevit şunları söyledi:

"Samsun Kurupelit Marina çevresinde düğün salonu ve itfaiyenin olduğu alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından sayın Mustafa Demir'in isteğiyle ihaleye açılmıştı. Daha önce 30 Temmuz'da yapılan ihale katılımcı olmadığı için ertelenmişti. Apar topar yangından mal kaçırırcasına tekrar ihaleye açıldı hem de 8 taksit yapılarak. 171 milyona daha önce ihalesi olan yer 175 milyon lira ancak 8 taksitle veriliyor. Biliyorsunuz aynı zamanda Samsun Büyükşehir belediyemiz en borçlu ikinci belediye konumunda. Yani buranın geliriyle borçlarının hiçbir yaraya merhem olmayacak şekilde bir satış bu.

"ZABITA İMZA STANTLARINI KALDIRDI"

Tekrar ihaleye çıktığında biz de tekrar halkla bütünleşerek, Samsun Marina Dayanışması olarak bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalıştık. Daha önce hatırlarsınız Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir, toplanan imzalar için, 'matbu imza' yakıştırmasını kullanmıştı. Ancak açık ıslak imzalı halka ait stantlarda yapılan, imzaları görünce de bu sefer zabıtalarını görevlendirerek, bu imzalamaya engel olmaya çalışmıştır. Ne yazık ki bir büyükşehir belediye başkanının halkın imzalarından bu kadar çekindiğini korktuğunu görmek ibret vericidir, üzücüdür. Kapı arkasında yapılan işlerle bizim işimiz olmaz. Lütfen halkın karşısına çıkın ve ne yaptığınızı neden yaptığınızı anlatın. Engelleyerek halkı susturmaya çalışarak, 2 kez mahkeme kararının olmasına rağmen, orayı imara ve ranta açarak belediye başkanlığı yapılamaz."