TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile milli iradenin kalbi Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Bölgemizi yakından ilgilendiren güncel gelişmeleri tüm boyutlarıyla değerlendirdiğimiz görüşmede, parlamentolarımız arasındaki işbirliğini daha da güçlendirecek adımları ve müşterek çalışmalarımızı ele aldık. Kuzey Kıbrıs'ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olacağız, Kıbrıslı soydaşlarımızın her türlü hak ve hukukunun teminat altına alınması için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.