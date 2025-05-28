Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
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Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. İkilinin "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Ayrıca Kurtulmuş ve Bahçeli'nin yeni Anayasa çalışmasıyla ilgili de istişarede bulunacakları belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bahçeli ile Kurtulmuş'un görüşmesi 12.55 sıralarında başladı.

MASADA 2 KONU VAR

Kurtulmuş ve Bahçeli'nin, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra, yeni Anaya çalışması ve Meclis'te 'Terörsüz Türkiye'ye yönelik kurulması dile getirilen komisyon çalışmasıyla ilgili de istişarede bulunacakları belirtildi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş'un basın mensuplarına açıklamada bulunacağı bildirildi.

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

"TERÖR BELASI ARTIK TARİHİN ÇÖPÜĞÜNE ATILIYOR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu: "Kendisinin terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi rolü vardır. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra TBMM'ye görev düşmektedir. Sürece öncülük edilmesi gerekecek. Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçmiştir. Herhangi partinin tek başına gerçekleştirebileceği bir şey değildir. TBMM'nin müzakere ortamında gerçekleşir. Siyasi partilerimizin hepsini siyasi sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum. Terör belası artık tarihin çöplüğüne atılıyor"

Kurtulmuş, "Komisyon kurulmasıyla ilgili değerlendirme yaptınız mı?" sorusuna ise, "Tabii ki yaptık, önümüzdeki günlerde şekillenecektir" şeklinde yanıt verdi.

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti. MHP lideri dün de DEM Parti heyetini kabul etmişti.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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