Tbmm başkanı kurtulmuş’tan ak parti’ye ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında Meclis'e gelecek yasal düzenleme öncesi AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerle ilgili Ak Parti'yi ziyaret etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında haftaya Meclis'e gelmesi beklenen yasal düzenlemeyle ilgili İYİ Parti'nin ardından AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarette AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.