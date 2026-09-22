Kurtulmuş, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya geçmiş olsun diledi

Kurtulmuş, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıya geçmiş olsun dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa Turgutlu'daki bir okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, saldırıdan etkilenen başta öğrenciler ve aileler olmak üzere herkese geçmiş olsun diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında meydana gelen saldırıdan etkilenen başta öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında meydana gelen saldırıdan etkilenen başta öğrencilerimiz ve ailelerimiz olmak üzere herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."