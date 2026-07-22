TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.

Dervişoğlu'nun Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmede, İYİ Parti grup başkanvekilleri Uğur Poyraz ile Turhan Çömez de yer aldı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "uygun olmayan zeminlerde" önemli kararlar alındığını savundu.

Dervişoğlu, "Ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulması aşamasından itibaren karşı oldukları şartların devam ettiğini belirten Dervişoğlu, görüşmede "Bu yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütünün karşısında diz çökmüş duruma getirilebileceği ya da öyle algılanabileceği düşüncesini ifade ettik." dedi.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelerin Meclis'e gelmesiyle ilgili bir tarih verilip verilmediğinin sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bir aciliyet olduğunu, bir acele davranış olduğunu gözlemledim ama herhangi bir takvim verilmedi. Arzulanan, Meclis tatile girmeden bunun gerçekleşmesidir diye düşünüyorum." yanıtını verdi.

CHP'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesi sorulan Dervişoğlu, bir siyasi partinin iç meselesine müdahil olmak istemediğini kaydetti.