Kurtulmuş: Bölgesel ve küresel gerilimlerin her birisi birinci derecede Türkiye'yi ilgilendirmekte (3)

'MESELELERİN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ'

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, son olarak Sivas Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Perakende Sebze Hali'nin açılış törenine katıldı.Burada konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin güncel meselelerini muhalefetteki partilerden daha iyi bildiklerini belirterek, "Bunların hangi nedenlerle ortaya çıktığını ve nasıl giderileceğini farkında olarak nasıl çözüleceğini gayet iyi biliyoruz. Bizim amacımız üzüm yemektir. Bizim amacımız Türkiye'ye vakit kaybettirmek değildir. Bizim amacımız başkalarına laf yetiştirmek değildir. Bizim amacımız yalan yanlız tezviratla iş yapanların yalanlarını ortaya koymaktır. Amacımız yeniden güçlü bir Türkiye idealini akamete uğramasına müsade etmeden yolumuza devam etmektir. Bu amaçla ve bu gayretle çalışıyoruz" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS,