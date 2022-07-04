Kurtlar Vadisi'nin Eren Eylül'ü Kerem Fırtına, HDP Danışma Kurulu'na girdi

Dün Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), 5. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre'de HDP'nin 5'inci Büyük Konferans kararı olan Danışma Kurulu da ilan edildi. Teklif götürülen 43 isimden bir Danışma Kurulu oluşturuldu.

OYUNCU KEREM FIRTINA DA KURULA GİRDİ

Danışma Kurulu'nda Erdoğan Aydın, Ayşe Erzen, Akın Birdal, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi isimler yer aldı. Bu isimler arasındaki en dikkat çeken kişi ise oyuncu Kerem Fırtına oldu.

BAŞAK DEMİRTAŞ'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Eren Eylül karakteriyle çıkış yapan oyuncu geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Girişimci Merkezi'nde düzenlenen "Diyarbakır Sinema Buluşması"na katılmıştı. Diyarbakır'da cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelerek fotoğraf çektiren Fırtına, paylaşımına, "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" notunu düşmüştü.