Kürtçe konuşmasına rağmen sesi bu sefer kesilmeyen Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken yorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü oturumda DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun konuşması dikkat çekti.

SESİ BU KEZ KESİLMEDİ

Gergerlioğlu konuşmasına hem Türkçe hem Kürtçe 'hoşgeldiniz' diyerek başladı. Ancak Kürtçe ifadeler sarf etmesine rağmen bu kez TBMM Başkanı Sırrı Süreyya Önder müdahale etmedi.

Önder'e Kürtçe ve Türkçe olarak 'Allah razı olsun' diyen Gergerlioğlu, "Sayın Ticaret Bakanı, Maliye Bakanı hoş geldiniz. İki dilde hoş geldiniz dedim. Sırrı başkan sözümü kesmedi, Allah razı olsun. Diller bu coğrafyanın güzellikleridir. Aslında bakın Sırrı başkan da Türk ben de Türküm. Ona hem Türkçe hem de Kürtçe Allah azı olsun dedim. Keşke sadece Kürtler Türkçe öğrenmek zorunda kalmasa, Türkler de Kürtçe öğrense de aralarında Kürtçe konuşsa" ifadelerini kullandı.