Kürt seçmen, Mansur Yavaş'a oy verir mi? 2019 yerel seçimlerinde dikkat çeken istatistik - Haberler

2019 yerel seçimlerinde Ankara'da Mehmet Özhaseki ile yarışan Mansur Yavaş, 1.662.209 oy aldığı seçimi %50,93 ile kazanarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yavaş'ın seçimi kazanmasında hiç kuşku yok ki Kürtlerin ona verdiği desteğin de payı büyüktü.

HDP'Yİ DESTEKLEYEN İKİ MAHALLEDEN MANSUR YAVAŞ'A CİDDİ OY ÇIKTI

Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın haberine göre 2018 genel seçiminde HDP'nin yüzde 66 oranında oy aldığı Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Büyükdamlacık Mahallesi, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Mansur Yavaş'a yüzde 80'le destek verirken, 2018 genel seçiminde HDP'ye yüzde 24 oyun çıktığı Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Derviş Baba Mahallesi de 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'ı toplamda yüzde 65 oy ile destekledi.

"KÜRTLERİN YAVAŞ'A OY VERECEKLERİNİ SANMIYORUM"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kürtlerden oy alıp alamayacağı günlerdir kamuoyunu meşgul ederken, Kürt siyasetinin önemli isimlerinden eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Kürtlerin desteğini alıp alamayacağı sorusuna "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" yanıtını vermişti. Ancak 2018 seçimlerindeki istatistikler bu durumun değişebileceğine işaret olarak yorumlandı. İşte o sonuçlar;

2018 Genel seçimlerinde Ankara'nın Bala İlçesine bağlı Aşağı Han Mahallesi

HDP: Yüzde 52

Muharrem İnce: Yüzde 35

Selahattin Demirtaş: Yüzde 28

2019 Yerel seçimlerinde Mansur Yavaş: 66

-

2018 Genel seçimlerinde Bala İlçesine bağlı Kesikköprü Mahallesi

HDP: Yüzde 50

Muharrem İnce: Yüzde 22

Selahattin Demirtaş: Yüzde 32

2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 74

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2018 Genel seçimlerinde Bala İlçesine bağlı Küçükcamii Mahallesi

HDP: Yüzde 43

Muharrem İnce: Yüzde 10

Selahattin Demirtaş: Yüzde 39

2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 64

-

2018 Genel seçimlerinde Bala İlçesi Kuyular Mahallesi

HDP: Yüzde 57

Muharrem İnce: Yüzde 27

Selahattin Demirtaş: Yüzde 46

2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 69

-

2018 Genel seçimlerinde Elmadağ İlçesi Muzaffer Mahallesi

HDP: Yüzde 22

Muharrem İnce: Yüzde 30

Selahattin Demirtaş: Yüzde 19

2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 57

-

2018 Genel seçimlerinde Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Büyükdamlacık Mahallesi

HDP: Yüzde 66

Muharrem İnce: Yüzde 16

Selahattin Demirtaş: yüzde 53

2019 Yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 80

-

2018 Genel seçimlerinde Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Küçükdamlacık Mahallesi

HDP: Yüzde 76

Muharrem İnce: Yüzde 19

Selahattin Demirtaş: Yüzde 62

2019 yerel seçimlerde Mansur Yavaş: Yüzde 82

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